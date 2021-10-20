南投縣參賽27屆建築園冶獎，共計有11件作品獲獎，其中「106年度久美國小老舊校舍拆除重建工程」榮獲「校園建築景觀類」獎。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

南投縣參賽27屆建築園冶獎，共計有11件作品獲獎，其中「106年度新鄉國小老舊校舍拆除重建工程」榮獲「校園建築景觀類」獎。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

南投縣參賽27屆建築園冶獎，共計有11件作品獲獎，20日籌辦方社團法人高雄市建築經營協會，到南投將獎座頒給南投得獎人。（南投縣府提供／黃國峰南投傳真）

第27屆建築園冶獎，南投縣分別在「公共建築景觀類」、「校園建築景觀類」及「社區文化景觀營造類」3個類別共計有11件作品獲獎，20日社團法人高雄市建築經營協會，因應疫情也首創行動頒獎典禮，親自到南投，將獎座頒給得獎人。

建築園冶獎是由社團法人高雄市建築經營協會籌辦，今年邁入第27屆，南投縣今年第2次參加，理事長李正聰表示，由於參加建築園冶獎不需要報名費或贊助任何費用，所以更能廣邀各縣市基層的建築作品報名參賽，今年考慮到疫情因素，為避免得獎者跨縣市移動及大型群聚，頒獎首度採用「行動頒獎典禮」，到各縣市去舉辦頒獎典禮。

南投縣縣府建設處，本屆參賽作品「105年度南投埔里福興農場旅館區開發新建統包工程」榮獲「公共建築景觀類」獎項肯定，此案原為重建廬山地區溫泉觀光產業，其參與評選之遊客中心，規劃綠建築且融入環境，並考量身障人士、婦幼易使用的設施，亦區分商業空間及服務空間。

而在「校園建築景觀類」中，有2件作品獲獎，分別為「106年度久美國小老舊校舍拆除重建工程」及「106年度新鄉國小老舊校舍拆除重建工程」，除規劃無障礙設施，外牆及室內空間亦飾以原民圖騰，以降低環境擾動及低碳開發方式，達到人文及自然共存之願景。

「社區文化景觀營造類」則是分別由「109年度中央社區看見後埔仔田園減則碑竹風情公共生活空間改造計畫」、「玉峰樂齡星球」、「東光社區貓頭鷹森林公園景觀營造工作」、「珠仔山社區生番空入口意象營造工作」、「九峰水沙連，烏溪鱸鰻潭」、「平林社區東側入口景觀區」、「窳陋空間改善-轉角88加欣園」及「碧洲忘憂園」共8項作品獲獎。