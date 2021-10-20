市長盧秀燕20日表示，興建第2辦公室要65億，目前沒有迫切需要，會先盤點各廳舍，目前規畫為停車場。（盧金足攝）

位在台灣大道和惠中路的「文高17用地」，不蓋台中市府第2辦公室了。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

位在台灣大道和惠中路的「文高17用地」，不蓋台中市府第2辦公室了。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

位在台灣大道和惠中路的「文高17用地」，不蓋台中市府第2辦公室了。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

位在台灣大道和惠中路的「文高17用地」，不蓋台中市府第2辦公室了。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

位在台灣大道和惠中路的「文高17用地」，不蓋台中市府第2辦公室了。市長盧秀燕20日宣布，市府辦公地巷集中有方便、效率等特性，但分散辦公地對每個地區有公平性，原縣市合併後有地區縫補問題，全市29區皆應一視同仁，台中目前已規畫興建停車場，預計2021年12月開工、2022年6月完工，提供汽車停車格約326席，解決市府與7期商圈停車問題。

台中市府祕書長與興大附農、農業局、教育局等機關協調，文高17用地在尚未興建市政大樓第二辦公大樓，總經費65億元，過度期市府規畫興建停車場，預計半年完工。

但市議員段緯宇坪擊，當初市府以1坪20萬要向學校購地，和周遭7期1坪70萬，差的太離譜，而且學校用地變停車場，校友也有意見。

台中高農校友，市議員陳成添不滿母校變停車場，指出前市府根本沒有獲學校同意，強行變更成「文高17」用地為機關用地，土地變更前，興大附農租給興農當作園藝使用，1年還有420萬元租金，現在土地無法出租，3年來損失1200多萬元，市府如果不蓋第2辦公大樓，要蓋停車場，趕快動工。

市議員陳廷秀憂心停車場會淪為養蚊子的停車場，是否會疏解新光、大遠百的商圈交通停車問題。

市議員李中表示，這塊地才從學校用地變為機關用地，現在如果又要變成學校用地，中央豈不覺得台中市地方政府很奇怪，因應解決停車問題，決定見蓋停車場。

盧秀燕說，議員關心市府辦公地是否集中，「政府之所在為開發之所在」，市府辦公地集中有方便、效率等特性，但分散辦公地則對每個地區有公平性，台中縣市合併後有地區縫補問題，全市29區皆應一視同仁，均衡發展，目前市府辦公地分屬在不同區域，能讓各區民眾感受到重視。

祕書處長顏迺倫指出，台中自縣市合併後，各局處於台中州廳、台灣大道市政大樓及陽明市政大樓等地區辦公，因應組織擴編及升格，為解決辦公空間需求，105年 評估後擇定鄰近台灣大道市政大樓文高17用地，規畫為第二市政中心辦公大樓新建地點。興大附農旁停車場年底開工，明年6月完工。

交通局長葉昭甫表示，規畫為西屯區惠來厝段313、789地號興闢路外停車場，興大附農同意以收益淨利各50％比例分攤出租予交通局負責闢建臨時性平面停車場，日後規畫自營收費管理方式執行，預計2021年12月開工、2022年6月完工，並提供汽車停車格約326席。