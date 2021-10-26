台中市建設局推動「台中美樂地計畫」，將於12座共融公園推出不同風格，圖為民俗公園改善後模擬圖。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕推動公園「美樂地計畫」，為民眾很有感重要建設，建設局26日表示，9月起陸續開工的12座共融公園各有不同風格、結合地貌景觀的遊戲區，還有適合身障兒童的座椅式鞦韆、旋轉盤遊具等，增設家長休憩區，讓親子安心共遊，預計明年1月陸續完工。

建設局長陳大田表示，公園設計階段導入公民參與機制，舉辦線上說明會蒐集民眾反饋並依需求調整，12座公園共斥資約2740萬元，優化重點將加強既有公園基礎環境，讓全區動線平順無障礙、遊戲場改善至符合兒童遊戲場安全檢驗法規。

今年有別以往，針對幾處空間腹地充足的公園，如823公園、民俗公園等，增設稍具挑戰性的中大型攀爬遊具，及結合地貌景觀的遊戲區，提供大齡孩童更豐富的遊戲型態。

公園還設置多人共玩的設施，如大繩索鞦韆、多人翹翹板等，針對部分遊戲區地墊採自然材質取代橡膠，滿足防墜高度規範，提供孩童遊戲也具透水入滲功能。為讓家長方便就近照護孩童，建設局也在遊戲區周遭樹蔭下增設家長休憩區，讓親子共遊更安心。

目前陸續開工的12座共融公園，包括東區祖聖公園、南區樹義公園、西屯區大鵬公園、北屯區823公園、北屯區民俗公園、南屯區春社公園、大里區金城社區公園、大里區鳥竹圍公園、大里區仁慈公園、潭子區大豐公園、沙鹿區南勢溪公園及沙鹿區六福公園。