杜鵑公園特色公廁外觀以金山盛產杜鵑為主題。（金山區公所提供）

新北市金山區流蘇公園及杜鵑公園因為多為長者及孩童使用，在地居民持續反映有公廁需求，為顧及公園美觀及在地特色，金山區公所於去年5月進行2座特色公廁規畫興建，受疫情影響延至今年11月1日開放民眾使用，特色造型打破一般民眾對公廁古板印象。

金山區長廖武輝表示，流蘇公園特色公廁外觀設計以金山在地農特產甘藷為發想，形狀色調參考本地盛產的台農57號及台農66號甘藷，並佐以綠葉造型相襯；另杜鵑公園特色公廁外觀以金山盛產全國第一的杜鵑為主題，於公廁中心處設計仿杜鵑花朵造型鋼構意象棚架，與公園內的杜鵑花互相呼應，使公廁能與周遭環境兼容，塑造具地方特色的鄰里風貌。

金山區美田里長黃賜福及金美里長蔡龍豪均表示，重劃區新建的流蘇公園及杜鵑公園自完工啟用後，陸續接獲民眾反映行動不便年長者及家長帶小朋友在公園親子互動沒有公共廁所，皆希望公所能在公園打造公廁提供友善環境，流蘇公園及杜鵑公園特色公廁啟用不但解決民眾需求問題，特色造型規劃也替公園達到景觀加分的效果。