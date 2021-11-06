六堆各鄉鎮手作特有客家獅，一同歡慶六堆300年。（林和生攝）

今年適逢六堆300年，屏東縣政府從文化慶典、歷史緬懷、鄉鎮人文特色等不同面向，辦理系列活動，6日更號召來自六堆各鄉鎮的300隻客家獅，集結屏東公園體育場同時舞動，壯觀畫面吸引不少攝影愛好者搶拍。

屏東縣長潘孟安表示，台灣第一批客家先民在大武山下建立家園，基於保衛家園成立六堆客庄鄉團組織，300年來在這塊土地凝聚團結、互助、多元、本土化精神；屏縣府以多元共榮、延續族群特色為施政重點，並強調在屏東高達25％以上客家人口，是在地前進動力，更是文化實力。

300大會獅發想來自於屏東地方民俗特色與六堆堆制運作，每堆設6旗、每旗50名壯丁；潘孟安表示，為籌備這歷史性展演，各獅隊成員同心協力發揮創意巧思，完成具各隊特色客家獅創作，「自己做的獅子自己舞」。

屏縣府客家事務處長陳麗萍進一步表示，早期客家獅表演多在春節期間或廟會慶典，有著祥瑞驅邪之意，如今春節年味銳減，文化稍縱即逝；因正逢六堆300年，為復返客家獅技藝與精神，近期透過獅頭製作調查研究、影像記錄典藏、工作坊、跨領域藝術融合等，將六堆民團武德與團結精神，於慶典活動中呈現。

陳麗萍說，曾幾何時，邂逅弄獅已成為可遇不可求的小確幸，在歲末冬初的好日子，盼民眾見證客家獅的復返行動中，欣賞大面財神帶著300客家獅及舞者，演繹客家先民冒險跨海渡河、墾荒拓地，不僅體驗六堆文化資產特色，更迎接下一個300年。