據中國商務部官網消息，今天（26日）上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。具大陸官媒背景的公眾號「陶然筆記」分析，新聞通稿中暗藏玄機，有2處變化值得關注。

文章稱，今年5、6月間中美經貿領域交流中，中方牽頭人劉鶴曾分別與美國貿易代表辦公室（USTR）和財政部「掌門」通話。因此，在10月9日與美國貿易代表戴琪視頻通話後，大家十分關心中方與美國財政部方面的溝通情況。

10月26日上午9點10分，商務部網站刊出最新消息：

「10月26日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行了務實、坦誠、建設性的交流。雙方認為，世界經濟復蘇正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要。中方表達了對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。雙方同意繼續保持溝通。」

前後半個多月時間，中方牽頭人與美國兩機構「掌門」進行了今年以來的第2輪通話。這是中美兩國經貿團隊在積極落實中美元首9月10日通話精神。

本次通話有什麼值得注意的情況？傳遞了什麼信號？文章指出，一方面，本次通話延續了此前的形式和基調，內容則各有側重。從形式看，這次依然是視頻通話，基調上依然是「務實、坦誠、建設性的交流」，與10月9日的通話相比沒有變化。

文章提醒，不要小看這個「沒有變化」。近期中美關係面臨的局面十分複雜。一方面，中美兩國元首在9月10日的通話中達成共識，責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話，「為中美關係向前發展創造條件」；另一方面，美方一些人近期仍在中美關係多個領域頻繁製造矛盾話題。

「從這個背景考慮，沒有變化，就是新聞」，文章稱，「表明中美經貿團隊在認真落實兩國元首通話精神，近期未受干擾，保持了穩定的溝通接觸。」

文章指出，從內容看，由於美方兩部門各自分工不同，兩次通話各有側重。在與美貿易代表戴琪的通話中，雙方偏重於經貿領域的交流。在與美財政部長耶倫的通話中，雙方繼6月之後再度「就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作」進行交流。

文章指出，另一方面，兩處變化值得關注。一個是基調措辭中排序的微妙變化。與5、6月間通話的消息稿相比，這一輪2次通話中，「坦誠、務實、建設性的交流」變成了「務實、坦誠、建設性的交流」。

文章指出，不要小看這個順序變動。「務實」是理解中美經貿溝通基調的關鍵詞。這個變化，能反映出中美經貿團隊在重啟交流之後，雙方的溝通向更深層次更具體領域推進，更加廣泛深入。最近兩次通話的新聞稿，詳細提到「中美經貿協議」、「取消加徵關稅和制裁」、「公平對待中國企業」等內容，正說明了這一點。

文章指出，另一個是「宏觀政策溝通協調」被再次提及。6月與耶倫通話時，使用「雙方認為中美經濟關係十分重要」表述，而這次變成「世界經濟復甦正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要」。

文章回顧，中美雙方上一次提及「中美宏觀政策協調」還是在去年8月25日的經貿交流中。時隔一年多時間再度提起，不僅說明務實經貿溝通切實推動中美關係向正軌回擺，而且反映出當前世界經濟復甦面臨極為嚴峻的形勢。

文章稱，眼下，疫情持續蔓延、擾動世界經濟復甦進程的情況依然嚴重，復甦進程處於關鍵時期。這種局面下，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美加強宏觀政策協調溝通，正是搞好中美關係「必答題」的重要內容。

文章表示，毋庸諱言，中美雙方在經貿領域仍然存在分歧，雙方有各自關切，對很多問題看法不同。不過，對於中美這種經濟體量的國家而言，不怕有矛盾，關鍵是形成處理矛盾的共識，找到解決分歧的途徑。今年以來在經貿領域的兩輪通話表明，以務實的姿態推進溝通，是解決問題的有效辦法。

文章表示，如果雙方能夠求同存異，務實解決問題，無疑是對各方都好的結果。這有利於中國，有利於美國，也有利於世界。