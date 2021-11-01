日本大選結果揭曉，執政的自由民主黨獲得過半席次，駐日代表謝長廷今天表示，此次席次增加最多的反而是維新黨，從11席爆增為41席，這個從大阪堀起的地方政黨，轉化成全國性政黨後，漸漸獲得國民支持，未來發展值得注意，也值得台灣參考。

謝長廷在臉書指出，日本大選結果揭曉，執政的自由民主黨獲261席，超過單獨過半的233席，幾乎比選前所有的民意調查和預測更好（一般預測落在223席～253席之間）。

他說，最大在野黨立憲民主黨稍微減少席次（109席減為96席），這次在野陣營結合立憲民主黨、共產黨、國民民主黨等與執政黨在200多個選區一對一決戰，並未佔到便宜。席次增加最多的反而是維新黨，從11席爆增為41席。

謝長廷表示，這次選舉主要爭點有三：1、疫情對策，昨天為止，東京都連續11天確診人數少於50人，而且各種緊急措施陸續放寛，這個議題對執政黨並未帶來傷害；2、縮小所得分配格差是個好議題，但執政黨打出新資本主義，提出生產分配好循環的訴求把它吸收了；3、外交安全戰略。這是執政黨的強項，中國的戰狼外交，霸凌台灣、香港、新疆等事件，日本社會超過90％持負面印象，當然對執政黨有利。

不過，有幾位友台議員選的驚險萬分。他透露，有一位長期關注台灣的好朋友，在投票數日前不公開的民調輸了5％，「我們擔心著急，但只能祈禱集氣」，直到半夜看到最後結果竟以領先幾百票而當選，他才安心合目睡著，看時鐘已經凌晨3點了。

他說，他以前在台灣自己選舉，從未有失眠的現象，在日本因為沒有著力處，只能乾著急，所以反而壓力大。