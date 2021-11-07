民進黨「四個不同意，台灣更有力」公投說明會今天在新竹舉辦，蔡英文總統表示，核四、三接、美豬、公投綁大選，都會影響到台灣的能源轉型、供電穩定、經貿布局、以及民主發展的政策方向。政策方向如果反覆、不確定，投資就會卻步、經濟就會受到影響。要求大家投「四個不同意」把國家方向盤穩住。

蔡英文今天與行政院長蘇貞昌、行政院秘書長李孟諺、行政院政務委員羅秉成、黃致達、民進黨立院黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、中央黨部國務青團隊及地方黨公職，接力向新竹民眾說明1218四項公投案，「四張不同意票」的訴求，民進黨估計今天會場湧入超過3000人。

蘇貞昌致詞時首先稱讚新竹市在市長林智堅的努力下，包括新竹寶山二期、五楊高架延伸、新竹大車站等等重大建設，讓新竹改頭換面。

他質疑，國民黨想要重啟問題重重的核四，結果國民黨籍的宜蘭縣長林姿妙反對、台中市長盧秀燕也反對核四遷址到中部，朱立倫看到國民黨縣市長們反對，本來說要「四個公投拚過去」、「要倒閣」，現在卻改口說「這不是我們提的公投，國民黨只是幫忙」，本來是主謀，現在說他們只是把風的，就是要來亂。

林智堅談到「重啟核四」公投案時說明，核四是拼裝車，在馬政府時代就已經封存，燃料棒也已經送回美國，所以核四不可能重啟，「國民黨說核四要重啟，根本是欺騙社會，來亂的」。既然核四不能啟用，那我們電從哪裡來，天然氣絕對比燃煤好很多，所以「三接遷移」我們也不同意。

桃園市長鄭文燦表示，公投在全世界就是要解決內部的問題，或是向外表達一個國家的聲音，但是這四個公投，已經變成要製造混亂、衝突，造成台灣發展的僵局，讓國際社會誤判台灣的民意。這次投票比任何一次選舉都重要，請大家都要站出來投下不同意票。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，當年與美牛相關的兩次修法，他都有參與，在2012年7月5日聯合國國際食品法典委員會（Codex）通過萊克多巴胺的殘留容許量標準後，民進黨就主張要符合國際標準，不能站在美國對立面，所有決策過程都有邏輯，請國民黨不要詆毀。

蔡英文則表示，竹科要穩住，要做好兩件事情。第一件事情，就是我們的能源轉型要穩穩地走，不能停擺，也不能「倒退嚕」。第二件事，就是電力供應要充足，不能造成電力缺口。

她強調，核四不安全、核廢料沒地方放，這些問題解決不了，所以我們一定要慎重、一定要深思，重啟核四這張票，「大家一定蓋不同意，好不好？」

蔡英文表示，今年12月18號的公投，沒有誰贏誰輸的問題，只有國家的未來前途，應該要怎麼走的問題。核四、三接、美豬、公投綁大選，都會影響到台灣的能源轉型、供電穩定、經貿布局、以及民主發展的政策方向。台灣要往前走、要往世界走，不要輕易停下來，更不能「倒退嚕」。「12月18號的公投，要拜託大家，四個不同意，台灣更有力」。