羅智強（黑衣者）在慰安婦紀念園區開講，台南市議員謝龍介（白衣者）一起相挺。（程炳璋攝）

有「94強」稱號的國民黨台北市議員羅智強發動全台夜宿拚公投行動，7日晚間8時抵達台南，在慰安婦紀念園區演宣講並搭帳棚夜宿，國民黨台南市黨部與各級民代相挺站台，台南市人氣議員謝龍介猛攻反萊豬議題，現場逾百位支持者聲援。

羅智強號稱國民黨網紅戰將，日前要在凱達格蘭大道發起夜宿49天不成，轉而發動全台夜宿行動，台南為凱道以外第2站，演講全程透過羅智強臉書與youtube直播，迅速凝聚人氣，臉書粉絲頁已有近120萬按讚粉絲。

藍綠陣營將台灣1218四大公投營造為明年縣市長選舉前哨戰，國民黨台南市黨部選定中西區慰安婦紀念園區作為羅智強公投演講場所，黨部主委莊占魁強調地點選擇並無政治考量，主要是該區為商業區，晚間人潮多，附近較無居民，適合演講活動。

國民黨力拚4大公投（反萊豬進口、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四）全過關，喊出「公投大家挺，台灣謝謝你」，羅智強主張，4項公投其中有3項原本都是民進黨的主張，並以高雄市長陳其邁曾在馬英九政府執政時主張「萊豬進來，總統下台」，反調侃對方，諷刺民進黨政府背叛自己當年主張。

國民黨政壇人氣明星謝龍介7日到場強打反萊豬，他表示，行政院長蘇貞昌說，台灣若禁止萊豬進口，美國會生氣，他批評蘇貞昌不顧百姓健康，卻擔心美國人生氣，先問全台菜市場的婆婆媽媽們能否諒解？

謝龍介強調，國民黨接受沒有施打萊劑的美國豬肉進口，堅決反對萊豬進口，民進黨禁止台灣豬農使用萊劑養豬，卻開放美國萊豬進口，雙面手法令人難以接受。

警方表示，國民黨申請在慰安婦園區的夜宿活動，全場都有低調派便衣戒備，維持活動秩序。