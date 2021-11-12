台中第二選區立委補選將於明年1月9日舉行投票，民進黨由前立委林靜儀參選，國民黨由前立委顏寬恒宣布參戰，藍綠激烈交鋒。其中顏寬恒家族遭到諸多指控、學歷也被質疑，對此，國民黨台北市議員羅智強今(12日)在臉書寫下，過去民進黨在選舉時，多少人去拜會顏家、到鎮瀾宮拜拜，「今年遶境前總統蔡英文還向顏寬恒父親顏清標噓寒問暖」，現在顏家成為了競爭對手，綠營就狂打顏家是黑道，「這不但是選擇性失憶，更是雙標成性」。

羅智強在臉書指出，顏寬恒宣布參選中二選區立委補選，綠營狂追猛打顏家是黑道背景，但綠營是得了失憶症嗎？過去民進黨在選舉時，多少人去拜會顏家、多少人去鎮瀾宮拜拜；他進一步提到，「更別說蔡英文每次要選舉時都去鎮瀾宮，今年大甲媽祖遶境前還噓寒問暖問顏清標有沒有比較瘦？」

因此羅智強質疑，搶選票時稱兄道弟，大讚顏家治廟有術，現在為了打顏寬恒，「綠營張口閉口罵人黑道，還抹黑說要穿防彈背心才能選，顏家是人是鬼，難道是蔡英文說了算？」

至於針對自己及家族被放大檢視，顏寬恒11日表示，這些網路攻擊、抹黑栽贓不曾間斷，他曾多次告訴父親「有媽祖的慈悲心很好，但對抹黑造謠的行為，慈悲無用」，將分別委託律師提告，交由司法還他們清白。