2022年縣市長選舉，近日傳出國民黨台北市議員羅智強被徵詢可能「空降」參選高雄市長，對此，國民黨高雄市議員邱于軒認為，羅知名度夠，且有戰鬥力，是很好的活棋。

為了力拚四大公投，羅智強發起夜宿凱道49天，並南征北討宣傳公投，引起政壇關注，也提高不少聲量，由於羅智強過去曾在高雄三民區參選過市議員，且曾就讀過中山大學，跟高雄淵源頗深，因此傳出羅智強被徵詢，是否有意願參選高雄市長，不過，羅智強幕僚16日向《中時新聞網》回應表示，個人選舉的事，都等公投過後再說，目前以力拚公投過關為主。

對此，邱于軒16日接受港媒《中評社》採訪時表示，現在高雄的國民黨沒有曝光度和支持率，以羅智強的戰鬥力和高知名度而言，的確是一枚好棋，只要能強化羅智強和高雄在地連結，自己持樂觀態度。

不過，國民黨高雄市黨部主委許福明接受《中評社》訪問則表示，他沒聽說過這消息，對於有媒體披露有高雄的派系北上徵詢羅智強參選高雄市長，許則詢問是哪個派系。