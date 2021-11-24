由台北市議員羅智強主導成立的「台灣智會」，昨(23日)公布一份最新民調「2024誰當家」，結果顯示，42.6％認為應該「換其他政黨」執政、18.2％覺得應該由「民進黨繼續執政」、11％表示誰執政「無所謂／都可以」、28.2％「未表態」。對此，資深媒體人趙少康昨在臉書分析，他觀察到最不希望民進黨續任的年齡層以30-39歲最多，因為他們是社會負擔最重的階層。

關於此份民調，趙少康在臉書指出，期待政黨輪替的比例高達42%，希望民進黨繼續執政的只有18%，他觀察到最不希望民進黨續任的年齡層以30-39歲最多，因為他們是社會負擔最重的階層，蔡政府執政下，教召找他、疫苗最後，買不起房子、養不起孩子，真的壓力非常大，當然直接反應在對政黨輪替期待上。

趙少康直言，即使在雲嘉南、高高屏等鐵桿深綠選區，也有3/4民眾不希望民進黨繼續執政，整體而言，泛綠選民只有60.1%希望民進黨繼續執政，「我常說，民主政治就是做得好繼續做，做不好就下台，顯然民眾普遍對民進黨續任已經沒有信心」。

最後，趙少康表示，希望政黨競爭是比好，不是比爛，因為對手太爛而執政也不光榮，所以希望民進黨在所剩不多的執政時間內，可以好好表現，給台灣人一個更宜居、幸福的環境。