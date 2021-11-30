逆轉早期奶油小生形象的好萊塢紅星馬修麥康納(Matthew McConaughey)，2013年以《藥命俱樂部》拿下奧斯卡影帝，從此形象翻轉成實力派演員，而他的事業似乎越走越寬，繼出版自傳直面18歲時遭性侵的陰霾後，形象大好的他，被傳將踏入政壇，參選德州州長，對此他也拍影片鬆口回應。

據法新社報導，馬修麥康納盛傳有意進入政壇的消息，讓眾多自由派人士感到振奮，尤其在今年5月，共和黨籍德州州長艾波特(Greg Abbott)簽下了「心跳法案(heartbeat bill)」，意即胎兒偵測到心跳後，就禁止墮胎，此案於各種發生情況即保障女性權益方面，都極具爭議，也讓艾波特的聲勢下滑。

據悉，現任州長艾波特將在明年11月爭取連任第三任期，候選人登記參選資格則是到今年的12月31日截止，面對外界呼聲，馬修麥康納先在本月初回應法新社，表示有在討論參加德州州長競選事宜，吐露「這是可能涉足的領域」，但沒有表示要代表哪個政黨參選。

他也在網路上發表影片，再度說明自己的想法，表示身為在德州尤瓦爾迪(Uvalde)這個小城鎮長的的單純小孩，「我從沒想過有天會成為政治領袖的可能人選」，但他也表示，能有機會思考走上這條路的可能性，是謙卑而振奮的，但是「這也是一條我現階段選擇不走的路」，而民調顯示，比起民主黨推出的州長候選人歐洛克(Beto O'Rourke)，馬修麥康納對戰現任艾波特的贏面還比較高。