二戰英雄、前美國聯邦參議員杜爾（Bob Dole）今天在睡夢中辭世，享耆壽98歲，聯邦眾議院議長裴洛西下令國會降半旗，各界也紛紛表達哀悼之意。

法新社報導，美國總統拜登帶領政壇向杜爾和其在國會35年的職業生涯致敬，並稱他是「我國歷史上少有的美國政治家」。

拜登在聲明中說，杜爾是「戰爭英雄，是最偉大世代中最傑出的一人」。拜登說：「對我而言，他也是朋友，我總能向他尋求可靠的指引，或在恰當時機語出幽默來安撫緊繃的神經。我會想念我的朋友。」

拜登和聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）分別下令白宮、聯邦機構和軍事哨所及國會降半旗，直到9日，以示哀悼。

杜爾1996年曾代表共和黨角逐總統大位，也曾投身第二次世界大戰身負重傷，是台灣在美國政壇的重要友人，挺台立場鮮明。杜爾今年2月宣布罹患肺癌末期並開始接受治療。

他的家人透過聲明感謝各界在「過去一年間傾注的愛」。

聲明說：「美國失去了一位英雄；我們的家庭失去了磐石。當我們回憶起他與生俱來的幽默感時，我們會露出微笑。我們將從彼此一生中共度的非凡時刻獲得慰藉。」

美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在聲明中說，他與「全國人民一同悼念杜爾，我們的好朋友和真正的美國英雄」。

他說：「無論他們的政治立場為何，任何人看見杜爾的行事，都不得不敬佩杜爾的性格和深植其心的愛國主義。」

前總統川普發表聲明說，杜爾是「美國的戰爭英雄和我國真正的愛國者。他傾注心血為堪薩斯州服務，他的努力讓共和黨變得更加強大」。

曾代表共和黨逐鹿白宮的聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）推文說：「當我想到最偉大的世代時，我會想起畢生致力為我國付出的參議員杜爾。安息吧，我的朋友。」

民主黨人也紛紛向杜爾致敬。

裴洛西讚揚杜爾是個「信守承諾的人」，她說美國失去了「一位在公共服務體現勇氣和卓越表現的傑出領導人」。

前總統歐巴馬在推特上盛讚杜爾是「戰爭英雄、政治領袖和政治家」，他這一代人把「國家置於政黨之上」。

前總統柯林頓說：「杜爾畢生致力為美國人民服務，從他在二戰中的英雄主義到他為國會效力的35年生涯。他在戰爭中付出這麼多後，其實不需要再付出更多，但他還是做到了。他的榜樣激勵了這一代和未來世代的人們。」

民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）也表達哀悼之意，說「杜爾在戰場上英勇為國效力，在參議院則是以不卑不亢的沉穩態度面對一切」。

社群媒體也湧現悼念杜爾的文字，帶人回憶起杜爾2018年參加前總統老布希（George H. W. Bush）喪禮時，他在幕僚攙扶之下，堅持站起來向老布希棺木致敬。

前總統小布希（George W. Bush）談起杜爾當時向父親致意的畫面時說，杜爾的辭世讓夫人蘿拉（Laura Bush）和他悲痛不已。「鮑柏（杜爾）在國會大廈向我已故父親致敬的模樣將永遠深植我心，現在，我們布希家族要向他致敬，感謝他畢生以高尚節操為國服務。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1101206