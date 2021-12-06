法國極右派政治名嘴澤穆爾宣布參選總統後，今天在首場造勢活動遇襲掛彩，當他對數以千計支持者發表演說時，現場還發生支持者將椅子扔向反種族主義者的衝突事件。

幕僚告訴法新社，63歲的作家暨電視評論員澤穆爾（Eric Zemmour）下午在巴黎東北部一座大型展覽中心舉辦造勢活動，當他走向舞台時，一名男子突然猛力抓住他，導致他手腕受傷。

澤穆爾上月30日宣布將在明年4月大選挑戰中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron），今天是他首度舉行正式造勢活動。

澤穆爾在巴黎北郊維勒班特（Villepinte）告訴群眾：「這是巨大的賭注：如果我贏了，將是贏回這個世界上最美麗國家的開始。」在場支持者大聲贊同他的反移民言論。

就在澤穆爾開始發表演說後沒多久，便爆發衝突，有人把椅子扔向身穿印有「反種族主義」T恤的活動人士。

反種族歧視的非政府組織SOS Racisme人員克里莫（Aline Kremer）告訴法新社：「我們想進行非暴力示威，但有人跳出來痛打我們。」

在民調顯示澤穆爾的支持度上月開始下滑後，這場集會被視為是他重新吸引人氣的機會。根據民調，選民目前認為極右翼政黨國民聯盟（National Rally）資深領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）比澤穆爾更適合擔任領導人。

最新調查顯示，如果現在舉行選舉，澤穆爾將在首輪出局，馬克宏有望在第二輪與瑪琳．雷朋一決高下。不過分析師警告變數還很大。

澤穆爾矢言他若當選，會把移民人數降至趨近於零，同時大幅收緊入籍程序、驅逐尋求庇護者與非法移民。

澤穆爾再次強調法國人被移民「取代」的危險，呼應頗受白人至上主義者歡迎的「大換血」（Great Replacement）理論，這類想法投不少支持者所好。

來自巴黎郊區的60歲公務員赫里納（Helena）在集會上告訴法新社：「你只要走到街上就能看到。」「當我搭乘大眾運輸時，我幾乎沒聽到周圍有人說法語。」

同樣來自巴黎郊區的54歲影印機技術員伯里（Fabrice Berly）說，他認為自己所住之處已和他自小長大的社區不一樣了，「我周遭所及不再都是『我們法國人』」。

65歲的外科醫師歐哈納（Jacques Ohana）說，澤穆爾已成功讓移民躍登競選熱門話題之一。「無論有沒有當選，他已贏了造勢」。

警方估計約有2000人參與澤穆爾這場造勢，主辦單位則聲稱有一萬人共襄盛舉。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1101206