針對經濟部列舉數個國際案例，澄清天然氣發電不會造成更多氣候暖化，國民黨政策會副執行長黃紹庭表示，早已有數位專家學者「打臉」經濟部的辯解，天然氣能源造成氣候暖化是母庸置疑的。

黃紹庭抨擊，按照民進黨政府設定的目標，天然氣發電至2025年要提高到50％，在台灣用電成長率居高不下的情況下，燃氣機組發電的比重只有可能更高，對環境的破壞當然只會多、不會少。

國民黨昨指天然氣比煤炭加劇暖化，經濟部隨即發新聞稿表示，直指國民黨曲解資訊，並強調，台灣幾乎沒有開採天然氣而造成甲烷逸散排放的問題，甲烷排放只占溫室氣體總排放0.005％。

對此，國民黨政策會副執行長黃紹庭說，立法院經濟委員會日前開會時，多名學者以學術專業的角度，向經濟部諫言燃氣政策的弊端，包含中研院歐美所副研究員盧倩儀直言，增氣政策只會讓台灣走向死路，而「天然氣是淨零碳排橋接能源」的說法，只是美國化石燃料業者為延後被淘汰的行銷話術，天然氣從開採到使用都是甲烷的主要排放源。

黃紹庭接著說，而清大核工所教授葉宗洸則認為，我國用電量持續成長，若再配合燃氣發電要提高到2025年的50％目標，結果當然是溫室氣體排放居高不下。

黃紹庭指出，除了上述由專家學者提出的問題，經濟部只能以「國際趨勢」一詞辯解外，還是沒有回答清楚天然氣價格恐怕高居不下的問題。

他說，天然氣產量世界第一的美國，帶頭簽署甲烷減排承諾，除了使天然氣因供需吃緊而價格飆漲，還有能開徵更多、更高的甲烷稅額；未來天然氣的價格將不停上升，民進黨政府卻選擇讓發電結構過於單一，無疑是將我國民生用電、產業用電暴露於高風險之中。

黃紹庭呼籲，經濟部請尊重專家意見，莫再「政治掛帥」、執迷不悟。為了政黨利益而選擇「鴕鳥心態」，忽視天然氣發電帶來的環境破壞。