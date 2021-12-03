台中市第二選區立委補選，藍綠進入肉搏戰，國民黨參選人顏寬恒說明會，會場提供的「炒米粉」，引發檢調大動作傳喚里長與里民，釐清是否違反《選罷法》，國民黨台中市黨部3日痛批，「綠色恐怖」嚇不倒中二選民。

國民黨表示，顏寬恒政見說明會，與選民拜票互動，出現炒麵、魚丸湯小吃，檢調大動作「押人取供」多名里長與里民遭調查。

國民黨文傳會主委凌濤批評，「綠色恐怖」籠罩中二選區，檢調機關不能成為執政黨欺壓政敵的工具，中二選民不會因民進黨的欺壓而退縮，明年1月9日選民絕對會以行動力挺真正關心在地的候選人。

國民黨台中市黨部發言人劉昱佑強調，活動小吃由地方人士自發準備，顏寬恒僅是到場致意，賄選是公訴罪，如果有確切證據，前台中市長林佳龍應向檢警告發指證對方陣營。

劉昱佑表示，綠營大動作指控顏寬恒，相較綠營公投宣講會號稱「民主便當」的豪華餐點卻選擇無視，支持顏寬恒的地方人士自主提供的基本款菜色，綠營張牙舞爪，完全就是「有嘴講別人，無嘴講自己」的雙標政客。