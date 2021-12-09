林秉樞因對民進黨立委高嘉瑜施暴等案遭新北地院羈押，不過林秉樞被押解過程，卻對媒體高調放話，引發爭議。法務部長蔡清祥今天在立院司法法制委員會答詢時表示，「第一時間看到這樣新聞也很訝異，也覺得實在不該，要求高檢署查明事實真相。」

民進黨立委劉世芳質詢，林秉樞被押解過程當中，居然還可以針對媒體來放話，透過媒體傳播，加上有心人煽風點火，對於受害人恐加深畏懼，新北地檢署是不是有相關違失？

蔡清祥表示，第一時間看到這樣新聞他也很訝異，也覺得「實在不該」，因此他即要求高檢署查明事實真相，高檢署立案指派檢察官去查，目前還在調查中。劉世芳問何時改善？蔡清祥說應該要「立即改善」。

國民黨立委鄭麗文也批評，林秉樞神通廣大，被羈押中還可以頻頻透過各種方式向媒體放話。鄭麗文質疑，這背後恐怕不是林秉樞一個人可以做到的，因此他建議相關單位應該朝「組織犯罪」方向來偵辦。

鄭麗文說，林秉樞被移送之後，還有人去幫林秉樞收房間，有人去網路上幫林秉樞帶風向洗白，羈押中還可以對外有各種放話，一下流出自白書跟影片，一下傳出有2300萬存款，一下又放話說那是P圖，這顯然是有組織行為，憑他一人無法辦到。

鄭麗文認為，林秉樞應該不是個小騙子而已，搞不好真的是國安人士，只是不領總統府薪水的國安人士，否則為何國策顧問跟立委都要買他帳。她也質疑林秉樞案不是單純家暴案，高嘉瑜是國會議員，林秉樞逼迫他寫自白書，是不是為了控制高，才接近高？這恐涉及組織犯罪，應朝此方向偵辦。

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