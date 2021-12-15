由臺北市文化局辦理「2021臺北爵士音樂節」以「爵士就是生活 Chill Jazz Cheers moment.」為主題，日前在大安森林公園音樂台舉辦3天音樂會，由「金曲歌王」SOFT LIPA (蛋堡)、「鄉民老婆」Julia吳卓源、Andrew Page Trio、Roberto Zayas、TPO踢霹歐爵士大樂團等開唱，吸引超過3萬人次朝聖，享受久違的現場爵士演出，SOFT LIPA (蛋堡)說：「如果今年有機會的話，希望可以開自己的個人演唱會，到時候再麻煩各位給面子一下，好好衝一波。」

SOFT LIPA (蛋堡)表示，其實也很久一段時間沒有機會演出，有這麼特別的一個節目可以跟大家見面，也帶來一些特別的東西。看見滿場樂迷，SOFT LIPA (蛋堡)不忘呼籲大家請戴好口罩，不要跟身邊的人交談。他特別介紹合作的音樂夥伴長笛老師Jenni蔡子琪、DJ MR.GIN，他笑說：「蔡老師會有什麼話想講？喔Jenni老師有什麼話就用吹的，那不如我們就帶來『房間』吧！」並介紹饒舌起家的DJ MR.GIN正在籌台語專輯，請大家要多多支持。

首次參加臺北爵士音樂節的吳卓源，很開心看見滿滿人潮，她非常感謝能有這次演出機會，特別感謝李宜玲做了所有特別編曲，讓每一首都有特別放一點爵士音樂節的感覺在裡面，她說：「很難得有這個機會，帶著這麼多優秀的樂手們、好朋友們，一起做一個很細心、有安排過的表演給大家。」