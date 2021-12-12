金曲歌后魏如萱11日3度登上台北小巨蛋舉辦「HAVE A NICE :DAY」巡迴演唱會首場。一開場，她戴著水鑽面紗，坐在2層樓高的高台彈鋼琴接連飆唱演唱〈IF〉、〈恐慌症〉等，隨後在台上自爆彈琴時，不慎發生凸槌，不小心失誤彈錯後，就開始有點慌亂結束，自嘲：「完了、爛掉，最後就隨便，我就笑了。」

魏如萱笑虧一彈錯音，有聽到台下的粉絲在笑，她樂觀說：「煩喔，我跟你們講，沒有每一天都是Nice day，彈琴會彈錯、唱歌會唱錯，我們都要接受自己不完美。」她承諾第2場會彈得很好，「明天還有一次機會，拜託！」

魏如萱時隔4年半，再度唱進小巨蛋，憶起上次舉辦「末路狂花」小巨蛋，當時還沒結婚生子，體重僅52公斤，她笑說：「現在的就是不想說，胖了一點。」她坦言近年已等小巨蛋等了好久，兒子「路易」都已經3歲，「我上次還是大肚子開演唱會，你們有來嗎？還是那時候有人還沒喜歡我？」

她升格當媽後，十分疼愛兒子，現在不論多晚睡都是早上6點起床，因為兒子很早起，連昨一早都有帶兒子去公園玩溜滑梯，還逗弄粉絲：「你們以為路易會來？」隨後笑說：「不會，今天我的日子，明天路易應該有機會來。」

她熱唱〈變形金剛〉前，特地拿出分貝機，興奮要測試粉絲尖叫分貝指數，大喊：「數字不好看就不要唱。」粉絲熱情尖叫，她更自虧：「我剛剛彈的不好，你們還笑比較大聲。」氣氛嗨翻。魏如萱演唱會團隊用心砸下2000萬元，打造出圓形音樂盒旋轉舞台，在演出過程中，會依序轉出4面不同的舞台，十分吸睛，魏如萱向樂手開玩笑說上台前都有每人發1包酸梅，不然唱完就會暈了。