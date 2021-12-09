曾銘宗表示，111年度中央政府編列媒體宣導經費共11億1529萬，但光農委會就編列了1億4971萬，遠超過各部會，痛批亂花錢。（立委曾銘宗提供）

政府每年政策宣導費用高昂，國民黨立委曾銘宗指出，審計部去年減列農委會政策宣導費3617萬且不准核銷，明年農委會編列的媒體宣導經費更居各部會之冠，痛批亂花錢。農委會主委陳吉仲說，沒有核銷我會承擔政治責任，也會和審計部據理力爭，但對於被指亂花錢，無法接受。

立法院經濟委員會今日審查111年度農委會附屬單位預算，包含農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金、農民退休基金，並備詢答。

曾銘宗表示，111年度中央政府編列媒體宣導經費共11億1529萬，但光農委會就編列了1億4971萬，遠超過各部會；此外，所屬機關編列媒體宣導經費部分，農委會本部2533萬、林務局2620萬、防檢局5562萬，「防檢局用在非洲豬瘟我認了，但其他地方編列這麼多做什麼？你最會浪費國家公帑了！」

曾銘宗再說，審計部去年減列農委會政策宣導費3617萬被審計部剔除且不准核銷，農委會該如何善後？不准核銷的結果就是到時候陳吉仲主委付錢，這是審計部認定農委會亂花錢！

農委會會計室主任徐永議表示，109年度以前沒有在專項編列，110年度起已在專項編列，111年度更配合行政院規定編列在專項科目。目前並不是所謂不准核銷，只是應付數還沒有列入決算實質數，這部分將和審計處持續溝通。

陳吉仲說，沒有核銷我會承擔政治責任，也會和審計部據理力爭，但對被指亂花錢的說法無法接受。

曾銘宗問及百億養豬基金編列情況，陳吉仲回應，基金有很大的彈性調整空間，111年度將編列27到28億，4年共編列的128億養豬基金絕對會用在承諾的項目。

曾銘宗強調，錢用在農民身上絕對舉雙手贊成，但如果農委會亂花錢，每一筆都會丟出來查清楚。