1218四大公投將於本周六登場，農委會主委陳吉仲今(15)日於節目專訪表示，反萊豬公投仍有努力空間，其他三案大致五五波，同時批國民黨散布似是而非的消息，不了解養豬產業。

陳吉仲今於寶島聯播網《新聞放鞭炮》接受專訪，主持人周玉蔻表示，公投四案中，反萊豬看來仍須努力，其他三案呈現五五波。

陳吉仲坦言，反萊豬公投案確實有需要努力的地方，而辛苦的部分在於很多似是而非的資訊一直在媒體亂宣傳，像是國民黨很多人說萊豬是毒豬、瘋豬肉，這樣的說法既不理性也不科學，可見他們完全不了解完整的養豬產業。

「國民黨講話都只講一半，似是而非。」陳吉仲說，國民黨反萊豬，但是美牛卻早已開放，每位國人每年吃進的美牛高出美豬4倍，萊劑殘留容許量同樣是10ppb，美牛就不會有問題嗎？也因為政府和豬農承諾會做好標示來源國的配套措施，去年總統宣布進口萊豬，至今一個豬農也沒有上街。

問到養豬產業基金如何協助屠宰場與傳統肉品市場的冷鏈更新，陳吉仲說，將盤點全台有9000多家豬肉攤，只要申請恆溫冷鏈，屠宰運送車輛也要保持15至17度，每攤將補助15萬元，並採透明玻璃隔板做法，讓消費者看得到豬肉，也摸得到溫度。