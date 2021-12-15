第一個台灣原生山藥之雜交育成新品種「桃園5號-金豐」來了！農委會桃園區農業改良場歷時10年育成「桃園5號-金豐」山藥新品種，未來可望提供消費者適合熟食入菜的高品質山藥、生鮮保健山藥食材，取代進口山藥，滿足消費市場對頂級山藥的需求，預期將創造全新產值，成為山藥界的「新黃金」！

桃園農改場表示，台灣過去的山藥品種都是由引入品種或栽培地方種中篩選而來，金豐山藥是第一個台灣原生山藥之雜交育成新品種，利用較複雜的雜交方法，將父本「好口味」和母本「高產量」的優點加成，故育種的時間較一般育種長約2至3年。

桃園農改場指出，新品種經食品工業發展研究所分析，具有保健功能的機能性成分膽鹼，含量17.09mg／100g，高於對照品種花蓮3號含量13.62mg／100g，而花蓮3號與進口日本山藥為同類山藥。

此外，「桃園5號-金豐」食用口感極佳，極適合熟食入菜。新品種山藥塊莖富含粘質素，粘度高，其粘度單位達87.2，比花蓮3號粘度單位72.8高出19.8％。本品種薯形平直整齊且塊莖直徑較大，可方便消費者料理，並提升可食部位利用率，且營養成分高，適合製作山藥養生料理及機能性高端加工產品。

桃園農改場指出，2020年台灣山藥栽培面積464公頃，北部地區以新北市為大宗，主要栽培馴化野生種，俗稱條薯的基隆山藥，產區分布於雙溪區、貢寮區、平溪區及三芝區，供鮮食料理用，產期約於10月至12月間。基隆山藥較適應北部地區之土壤，因此，桃園場積極廣泛蒐集相關野生種原，以食味感官佳、黏度高、豐產且適合鮮食料理用山藥為品種改良目標，進行選育工作。歷經10年終於育成適合熟食兼生鮮食用的新品種。

桃園農改場強調，2020年台灣生鮮山藥年消費量約1.8萬公噸，自給率84％，進口量2724公噸，主要進口國為日本。目前生鮮山藥一般市場零售價格約每公斤100元，日本進口山藥零售價位約每公斤200元，金豐預計走高價位區隔路線，預期售價將高於進口日本山藥。