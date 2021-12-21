新冠疫情令全球低率情況更為普遍，反讓投資股票成為全民運動，台灣加權指數年初以來的漲幅近20%，而台股基金規模也在存股族的助攻下，同步推升至9384億元的新高點，各大券商的競爭更是白熱化，DailyView網路溫度計最新統計出10大網友公認的必備券商，前三名分別由永豐金證券、國泰證券、玉山證券殺出重圍。

根據網路溫度計分析，永豐金證券在定期定額存股可以奪冠的三大優點，只要百元就能存股，台股手續費最低只要1元起，美股則是0.3%手續費且無低收限制，最後則提供多達9天的扣款日，讓存股族增加投資人的資金運用彈性。

緊追在後的國泰證券，今年以來的定期定額扣款金額與去年同期大增1.5倍，最低手續費同樣1元起，美股則是0.3%手續費，但有最低收取4美元的限制，而每筆存股的最低交易門檻以1000元計。

玉山證券每月同樣擁有9天的扣款日，每股約定金額則最少1000元起，手續費以1折計算，位居第三。至於網友公認4-10名券商則依序為：富邦證券、元大證券、兆豐證券、台新證券、新光證券、華南永昌證券、凱基證券。

從這次的調查可觀察到，對存股族而言「交易門檻」與「手續費」仍是投資人的最大痛點。如今年關將至，存股族除了回顧今年的整體投資報酬，也高度期待明年的市場表現。

法人機構樂觀預估，今年台灣上市櫃公司獲利總額將突破4兆，同步帶動明年股息配發可望挑戰歷史新高，並且再掀起一波高股息ETF買氣，至於搭上電動車、元宇宙、半導體等熱門趨勢的ETF標的，將維持火熱行情，並持續吸引市場資金。(本文獲「網路溫度計」授權轉載)