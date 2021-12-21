金門縣府強調，金酒廈門公司相關庫存量均在安全範圍內，明年第2季前的銷售存貨也已備妥，並不會影響銷售金額。（金門縣府提供）

全球輸往中國大陸銷售的食品，自明年元旦起均需向中國大陸海關總署重新申請在華註冊編號，金酒公司申請2次均遭駁回。楊鎮浯縣長今天下午親自赴台與行政院研商，相關單位承諾盡快協助金酒取得許可。

金酒公司表示，中國大陸在今年4月12日發布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」。自2022年1月1日起，「全球輸銷中國大陸之食品」都須向中國大陸海關總署重新申請在華註冊編號。金酒公司依規定於11月申請2次皆遭駁回，目前進行第3次申請中。

金酒指出，台灣許多廠商也面臨同樣困境，包含台灣菸酒公司（12月初提出第1次申請中）、馬祖酒廠（第1次申請未通過，目前進行第2次申請中)。因目前台灣現行制度與大陸新制定法規還未能對接，牽涉層面極為廣泛，楊鎮浯縣長今天下午率同財政處長孫國智、金酒董事長黃怡凱、金酒廈門公司董事長兼總經理曾資文赴台，與行政院副秘書長李國興、常務副秘書長辦公室參議兼主任張文源、食品安全辦公室主任許輔、財金處長王立群等人研商對策。

楊鎮浯表示，大陸地區貿易新政策對整體酒業影響甚大，屬通案性質，非僅金酒公司一家，其中涉及財政部與衛服部所轄業務範疇，亟需行政院出面協助解決。

楊鎮浯並表示，金酒公司及金酒廈門公司制度健全，目前金酒廈門公司相關庫存量均在安全範圍內，明年第2季前的銷售存貨也已備妥，並不會影響銷售金額，請鄉親放心。

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