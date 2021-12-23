楊鎮浯縣長今天專程拜會內政部長徐國勇，爭取放寬相關的審查規定，以減少民怨和落實土地正義。（金門縣府提供）

國軍轉進金門島以後，許多民地被軍方用鐵絲網一圍，一夕之間就變成反登陸的「雷區」，近年有關雷區土地返還的問題層出不窮，楊鎮浯縣長今天專程拜會內政部長徐國勇，爭取放寬相關的審查規定，以減少民怨和落實土地正義。

曾在金門服役的徐國勇在聽取縣府團隊說明後表示，中央充分了解地方的問題與需求，將全力協助研擬解套方案，允諾由地政司協同地方一起做對的事，把土地還給真正的權利人。

楊鎮浯表示，離島建設條例中有關雷區土地返還的制訂，主要目的在救濟地區早期戰備狀態下的權宜措施，其性質屬於限時法，目前已截止申請，與一般法隨時可以重新提起申請情形不同，另一些申請民眾因耕作面積不符而遭「全案」駁回，希望中央考量情理法，就確實有耕作遭占有事實部分同意申請，另就無占有部分予以駁回，以維民眾權益，消弭民怨。

楊鎮浯進一步說明，離島建設條例第9條3雷區土地還地於民受理申請共316案，其中多有申請面積不符情事，依現行法規應以申請指界面積範圍為審查標的，審查過程中若發現指界範圍有部分土地並無占有事實者，將駁回全案申請。又該法條所訂最後佈雷日期為1971年4月30日，至今已逾50年，申請土地的地形、地貌已滄海桑田，現地早已雜木雜草叢生，又早年因應軍方佈雷等需要以致大幅改變土地原貌，申請人及證明人記憶中的實際占有位置，以及地政機關審查，均有其實際困難，若因此連同真實占有部分土地全案駁回申請，有失公允。