俄羅斯總統蒲亭今天與中國國家主席習近平視訊會晤時表示，他期待明年2月與習近平在北京舉行會見，共同參加北京冬奧開幕式，並稱俄中不接受任何將體育和奧運政治化的企圖。

央視新聞報導，蒲亭（Vladimir Putin）還向習近平表示，他相信北京冬奧「將在最高水平上進行」。

根據報導，蒲亭在視訊會晤強調，俄羅斯和中國在國際體育合作方面「一貫相互支持」，不接受任何將體育和奧林匹克運動政治化的企圖。

在新疆等人權問題遭遇美國、英國、澳洲、加拿大、立陶宛等國公開宣布外交抵制，以及紐西蘭、奧地利等國以不派官員出席等變相方式表態下，蒲亭是目前唯一決定接受中國政府邀請，出席北京冬奧開幕式的主要國家元首。

但尷尬的是，俄羅斯因選手服用禁藥問題，遭國際奧會決議處罰2年，參加奧運相關比賽時無法使用國名、國旗、國歌，只能使用「俄羅斯奧委會」及會旗、會歌；東京奧運及北京冬奧都適用這一模式。

因此，蒲亭以國家元首身分參加北京冬奧開幕式，將會尷尬地看到以「俄羅斯奧委會」為名、舉著會旗進場的俄羅斯自家選手。