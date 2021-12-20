大陸國務委員兼外交部長王毅20日在北京出席2021年國際形勢與中國外交研討會開幕式並發表演講，提及中國十天前與尼加拉瓜復交，「一個中國」的共識在國際上更加鞏固，並稱台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子，強調中國必須統一，也必然統一。

央視報導，王毅表示，台海局勢出現新一輪緊張，癥結在於台灣當局企圖「倚美謀獨」，美國以及個別國家有意「以台制華」，一個中國原則的內涵面臨被虛化甚至掏空的危險。他說，正是這些倒行逆施改變了台海現狀，損害了台海和平，違背了國際社會共識和國際關係基本準則。

王毅說，對此，中方發出嚴正警示，進行有力反制，震懾了「台獨」分裂勢力的氣焰。「10天前，我們恢復與尼加拉瓜的外交關係，建交國總數增至181個，一個中國的共識在國際上更加鞏固。」

除此之外，王毅還在演講中，盤點2021年中國外交事務，強調在「以習近平同志為核心」的中共中央堅強領導下，秉持天下胸懷，踐行為國為民，在全球變局中開創新局，在世界亂局中化危為機，在鬥爭與合作中勇毅前行。