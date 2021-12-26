專家發現，兵馬俑似無總指揮，因此大膽推測，總指揮其實就是秦始皇。圖為秦陵銅車馬。（中新社）

秦始皇陵至今2千年歷史，近來發現有五大驚奇之處，全是震驚世界的黑科技，被史學家及社會大眾所關注。

根據司馬遷所著《史記 高祖本紀》的記載，「項羽燒秦宮室，掘始皇帝冢，私收其財物」，《漢書·劉向傳》中記載：「項羽燔其宮室營宇，往者咸見發掘。」由此可以看出，項羽可能曾經發掘秦始皇陵。不過，秦始皇陵分為地宮、內城、外城，「地宮」的確沒有被盜過。因此，史記、漢書的記載，應該是對內城、外城的發掘。

另外，考古專家於2002年通過儀器，探勘秦始皇陵，發現震驚世界的「五大驚奇」！

第一大驚奇是秦始皇陵規模超大。根據考古勘探的資料顯示，秦始皇陵的面積達56平方公里，相當於78個故宮。已經被發現的3個兵馬俑坑，只是秦始皇陵的一小部分罷了。

第二大驚奇是秦始皇陵中的水銀河。《史記 秦始皇本紀》記載，「始皇初即位，穿治酈山。以水銀為百川江河大海，機相灌輸」。換言之，秦始皇陵用「水銀」做成百川江河大海！根據大陸勘查，確實在秦始皇陵周圍發現汞含量異常，初步證實了秦始皇陵內含大量水銀的說法，專家推算，地宮中至少含有100噸水銀。

第三大驚奇是秦始皇陵中的「九層妖塔」，俯視秦始皇陵封土，可以清楚地看到一個正方形椎體，據說是用作他將來「靈魂出遊地宮」。之所以建成九層，因為他認為自己是「九五之尊」，幽深而宏大的地宮為豎穴式構造，也是一個與封土同等規模的「倒金字塔」。

第四大驚奇指的是秦始皇的「守護陰兵」。三個兵馬俑坑發掘初步完畢後，專家們看著眼前的昂首挺胸，整齊排列的兵馬俑們，卻發現其中的一個畫面有些奇怪，這個軍隊中的總指揮似乎並不在兵馬俑坑中。考古專家認為，缺少的總指揮就是秦始皇。

第五個驚奇指的是秦始皇陵中，能夠久久不息的人魚油燈。司馬遷的記述中，用「以人魚膏為燭」這樣一句描述。很多學者都認為「人魚」可能與鯨魚有關。

不過，因為秦始皇陵的複雜程度遠遠超乎人們的想像，這些謎團只能等待有朝一日來解答了。