在低利環境及貨幣寬鬆帶動下，多數股票資產價格已被推升到高位，要從中發掘仍具成長潛力的投資標的顯得相較困難。資本集團表示，鑒於當前市場的不確定性，審慎選股和投資多元化將比以往更重要，除了布局長期具成長潛力的產業，同時也要參與循環性類股復甦機會。

資本集團說，擁有長期性成長卻有週期性的航空引擎製造商，或在無人駕駛科技領先的企業。如何發掘這些投資標的，考驗著基金管理團隊的選股能力，因此善於基本面研究分析的主動式投資者，將更有機會在2022年脫穎而出。

高股利也有機會成為2022年投資的亮點之一，資本集團強調不是所有能支付股利的企業都好的投資標的，應著重淨利持續增長，並已顯示出能隨時間推移提高股利且做出承諾的企業。具有高股利成長的企業並未限於特定產業，可從眾多產業中，發掘高股利成長潛力的投資標的。除了通膨、變種病毒等干擾因素，明年11月美國期中選舉也可能帶來短期影響。依照歷史經驗，期中選舉對市場長期看法不會有太大的改變，預期2022年期中選舉應該會如往年一樣，不會對金融市場造成決定性的結果，惟投資人須要留意短期波動上升造成股市波動。