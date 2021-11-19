台南市文資處發現很多市定古蹟廟宇重視保存硬體，卻忽略內部文檔價值，導致廟方很多重要的歷史文件流失，19日選定安南區土城鹿耳門聖母廟與安定區蘇厝長興宮作為示範，開設為期兩天的文資整飭工作坊，教導將文資數位化保存。

全台有半數寺廟集中南台灣，身為開台城市的台南市更是許多廟宇的分靈發源地，台南市文資處在發掘許多國定與市定古蹟寺廟時，發現各家廟宇只重視建築空間的管理維護，對紀載著歷年民俗活動的紙本文件、照片與甚至帳簿卻任意堆放，經過人事更迭而被遺忘或損壞，甚至流失。

土城正統鹿耳門聖母廟將整飭完成的舊文件，陳列在館內的展覽室內。（程炳璋攝）

台南市文化資產管理處今年選定安定區蘇厝長興宮、真護宮、安南區鹿耳門天后宮、正統鹿耳門聖母廟、中西區孔廟與安平區靈濟殿共6間廟宇，開辦「民俗保存者文件資源調查整飭計畫」，教導廟方將堆放在倉庫的重要文件數位化建檔，做為流傳後世文史的重要依據。

這項計畫各在聖母廟、長興宮舉辦2場次工作坊，藉著文件整飭成果，輔導寺廟了解文件盤點、分類、保存的重要性，應具備的概念及基本技術，盼未來民俗文件資源能得到系統性收存。

在文資處眼中，最有能力做好文資建檔保存的土城正統鹿耳門聖母廟，在整理舊資料過程中，也重新發現了很多保留了數十年的珍貴舊文件，連廟方幹部也不知情，經整理後才一目瞭然。

台南市文資處表示，蘇厝長興宮久未開啟的鐵櫃內，發現日本昭和年間的舊帳簿，記載百年前辦理醮典及神明慶典的各項開支。安定真護宮找出1960年代王醮的寫真相片。土城聖母廟的地下書庫內保存1960年代以來的大量廟務、醮典文件。

另外，鹿耳門天后宮更發現1990年代首次舉行送迎神祭典的儀式手繪圖原本。台南孔廟保留自1970年代開始兩任總幹事手寫記事本，是40年來以成書院的大事紀。安平靈濟殿庫房儲藏櫃中發現1960年代以來的紙本文件，包括收支、地目、早期鄉史書寫等重要資料。