我國史上首位登上柔道世界排名第一的台中之光楊勇緯，26日載譽歸國後出席台中首場公開活動，為國內知名車商擔任一日店長與粉絲媒體見面。台中市政府運動局長李昱叡應邀出席活動，代表市長盧秀燕向楊勇緯恭賀榮登世界第一，也致上祝福；期許他能在明年亞運及世界錦標賽、大師賽等高強度賽事中持續再創佳績。

李昱叡指出，楊勇緯今年繼東奧奪銀後，接連在全大運拿下六連霸，全運會二連霸，11月26日更拿下阿布達比大賽冠軍寶座，日前也成為史上首位登上柔道世界排名第一的選手，今年國內外成績收穫滿滿，預祝楊勇緯在明年杭州亞運、成都世大運及世界錦標賽、大師賽等賽事也能有好表現，更期許不斷精進，在下屆全運會邁向三連霸，奪回奧運金牌。

李昱叡表示，市府積極培育及獎勵運動人才，自今年全國運動會開始提高「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，藉由優化獎助金制度，讓選手充實訓練期間的營養補給品及器材設備等需求，並支持選手訓練及組訓參賽，期勉參加全國運動會再創佳績。

運動局強調，市府推動柔道運動不遺餘力不斷扎根基層，今年辦理議長盃柔道錦標賽、武德盃中小學柔道錦標賽、大台中柔道錦標賽、柔協盃柔道錦標賽、C級柔道教練講習及身心障礙運動C級裁判講習等活動，在今年全國運動會拿下3金、3銀、3銅，成績斐然，市府也將持續推動相關活動，打造酷城市、酷運動。