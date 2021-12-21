據新華網報導，在廈門經濟特區建設40周年之際，大陸中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表賀信，信中指出40年來廈門經濟特區開拓創新、銳意進取，各項事業實現歷史性跨越，為改革開放和社會主義現代化建設作出重要貢獻，在促進祖國統一大業中發揮獨特作用。

習近平強調，新征程上，希望堅持中國特色社會主義道路，立足新發展階段、貫徹新發展理念、服務和融入新發展格局，勇立潮頭、勇毅前行，全面深化改革開放，推動高品質發展，促進兩岸融合發展，努力率先實現社會主義現代化，為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標作出新的更大的貢獻。

廈門經濟特區建設40周年慶祝大會21日在福建省廈門市舉行，會上除宣讀習近平賀信外，大陸國家副主席王岐山也出席大會並發表談話。他表示，希望廈門在深化改革、擴大開放上再開新局，在推動高品質發展上再譜新篇，在促進兩岸融合發展上再立新功，在提高人民生活品質上再攀高峰，為經濟特區建設提供堅強政治保證。

王岐山指出，希望廈門深入貫徹落實黨的十九屆六中全會精神，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，進一步建設好高素質高顏值現代化國際化城市，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。