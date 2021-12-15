台中市農發基金補助各校每位學童每周4元購買水果，因明年預算未編列引起議員的關切。市議員李天生今天質詢說，農發基金補助營養午餐為何會政策前後不一？市長盧秀燕說，學童營養午餐經費只能多、不能少，農發基金促進農業發展，小朋友願意吃農民的水果是好事，農發基金用途不用限定太狹隘。

市議員李天生今天質詢說，農發基金補助營養午餐為何會政策前後不一？（陳世宗攝）

李天生質詢指出，農業局的農發基金怎麼用？用農發基金補助營養午餐，依法無據！農發基金支付營養午餐採購水果，前後政策及法規認知有落差，農業局原本明年未編列預算，後因議員關心才又決定要補助，市府出現政策前後不一問題何在？令人不解。

盧秀燕說，農發基金支援營養午餐水果費用的相關問題，是因為當初計畫是在上任之前，曾於2018年在台中市8區試辦，挹注農發基金補助，但審計處查帳對農發基金的用途有意見，加上只在8區試辦效果不好，對其他21區不公平，市府回去討論後，決定全面執行到29區。

盧秀燕表示，市府會向審計處說明，農發基金促進農業發展，小朋友願意吃農民的水果是好事，農發基金用途不用限定太狹隘。台中市營養午餐經費，只能多、不能少，如果審計處能接受農發基金支應營養午餐經費，議會也沒意見，市府會繼續實施，如果不能的話，市府也會另覓財源不會讓學童營養午餐經費短缺。

盧秀燕強調，台中市學童營養午餐補助經費連年增長，如果要調整經費會審視學校需求、市府財務狀況及六都普及狀況進行調整，營養午餐為各學校自主發包，包括高中、國中、小學等，有的學校辦得很好，甚至獲得台灣學校午餐大賽冠軍及全家便利商店商品化獎，辦得不好或小朋友不是那麼喜歡的學校，市府也會督促學校加以改進。