四大公投結束後，總統蔡英文19日馬上就在官邸召集黨內幹部、派系人士等人開會，達成共識提出《地方制度法》修正草案推動新竹縣市合併，今（21）日送進立法院程序委員會，國民黨立委林為洲在臉書發文說只要改一個字，就可以讓兩屆任滿不能再選的市長繼續再選，堪稱是「史上最有效率的修法！」

民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》第四條修正草案，稱是因考量國土空間規劃產業發展現況，為了促使區域間資源共享、互利互補，帶動周邊地區攜手成長，創造就業機會，以促進城鄉均衡發展，並獲得無黨籍趙正宇及48位民進黨立委連署。

該法條之現行內容為「人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」，而此次修法就是要將其中的「且」改為「或」，將人口數限制解套。

對此，林為洲在臉書發文稱這是「一字神功」，指出只要改一個字，就可以讓兩屆任滿不能再選的市長，繼續再選，還可能再做8年市長，讓林為洲忍不住說是「史上最有效率的修法」，並質疑「這樣一改，等於沒有人口限制，只要經行政院同意，任何縣市都能升格為…好像可以不用合併了？」

除了獲得趙正宇連署支持外，其餘包括民進黨立委伍麗華、何志偉、何欣純、余天、吳玉琴、吳秉叡、吳思瑤、吳琪銘、李昆澤、沈發惠、周春米、林宜瑾、林俊憲、林楚茵、邱志偉、邱泰源、邱議瑩、洪申翰、范雲、高嘉瑜、張宏陸、張廖萬堅、莊瑞雄、莊競程、許智傑、郭國文、陳素月、湯蕙禎、黃世杰、黃秀芳、黃國書、楊曜、管碧玲、趙天麟、趙正宇、劉世芳、劉建國、劉櫂豪、蔡適應、鄭運鵬、賴品妤、賴惠員、賴瑞隆、鍾佳濱、羅美玲、蘇巧慧、蘇治芬及蘇震清等人，也連署支持《地方制度法》第四條修正草案。

未參與連署的民進黨立委則有王定宇、王美惠、林岱樺、林淑芬、陳秀寶、陳明文、陳歐珀、陳瑩、羅致政、蔡易餘、陳亭妃及江永昌，共12人。