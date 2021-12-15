2022台中市議員選戰，國、民兩黨都以65過半33席為目標！民進黨15日開執行委員會議討論全市17個選區提名席次，攸關明年藍綠對決，更是黨內派系勢力消長重分配。主委李天生表示，執委們依據地方輿情狀況建議提名35席，主要目標就是要讓議會過半，民生政策預算能順利進行。

民進黨台中市黨部於15日晚上於市黨部舉行執行委員會議，並討論2022年第四屆台中市議員提名席次建議案，台中市議員建議席次（包括原民各1席）總計提名共35席。

李天生指出，各區建議提名席次分別是：第一選區（大甲、大安、外埔 ：2席）、第二選區（清水、梧棲、沙鹿：2＋1席）、第三選區（龍井、大肚、烏日：1＋1席）、第四選區(后里、豐原：1＋1席）、第五選區（神岡、大雅、潭子：3席）、第六選區（西屯區：1＋1席）、第七選區（南屯區：2席）、第八選區（北屯區：2＋1席）。

第九選區（北區：2席）、第十選區（中區、西區：2席）、第十一選區（東區、南區：2＋1席）、第十二選區（太平：1＋1席）、第十三選區（大里、霧峰：2＋1席）、第十四選區（東勢、石岡、新社、和平：1席）、第十五選區（平原：1席）、第十六選區（山原：1席）、第十七選區（山原：1席），共35名。

李天生指出，其中第二選區應當選5席，現任有國民黨議長張清照、副議長顏莉敏及無黨陳廷秀，民進黨楊典忠及王立任等，會中有人建議提名2席及2＋1，經由17位執委進行表決分別是8比9票；因該區有1席婦女保障名額，綠營將推出1席女將迎戰副議長顏莉敏。

李天生強調，會議由執委們依據地方上輿情狀況來建議提名席次，主要目標就是要讓議會過半，讓民生政策預算能順利進行。期許明年2022年的市長選舉，市黨部會加強組訓、培養基層幹部人選並全力輔選，創造台中全面執政，達到「市長當選、議員過半、里長席次加倍成長的目標」，讓改革不間斷、堅持民主價值。