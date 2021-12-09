北市南港區中研院P3實驗室，爆出一名女性在試驗中不慎染疫確診。北市副市長黃珊珊晚間前往南港健康服務中心，受訪指出同工作場域的其他同仁有400位，明天要做精準疫調採檢，但採檢方式正在溝通。

黃珊珊表示指出，接到通報後從下午開始做足跡調查跟疫調結果，每個所到過北市行政區的部分，就分工給各個行政區做清潔消毒跟匡列，目前匡了68位，全數移到集中檢疫所，中央也有幫忙提供一些空間，現在床位是夠的。

黃珊珊說，現在在討論的是，第一圈已經居隔，同工作場域的其他同仁有400位，明天要做精準疫調採檢，採檢方式正在溝通，可能不太適合回到工作場合採檢，會用其他方式。她坦言，本來打算採檢車到中研院協助明天早上上班人員採檢，但如果明天不上班如何採檢？目前正在聯絡想辦法。

黃珊珊補充，400人正在調度名單，跟中央聯絡完之後，會一一打電話給，現在有點晚了，正在想比較快速的方法。

由於個案居住地在新北，黃珊珊指出，北市是接獲通報，現在訊息是同步的，在北市工作，有很多足跡，在新北也有，大家都分工；中央系統本來就有轉介功能，一通報就會分到行政區，速度都非常快，現在已經是橫向聯繫不錯的系統。

北市府發言人陳智菡受訪表示，明天很有可能在中研院設採檢站，即使員工沒有上班，仍可提供周邊民眾進行採檢，聯合醫院忠孝院區原本就有採檢站，也可提供採檢。

由於400名員工並非第一圈接觸者，僅是自我健康監測，陳智菡說，市府採精準疫調，將積極鼓勵400人篩檢，若有篩檢意願，市府將派防疫計程車載到指定地點採檢，但地點尚未確認。