台北市副市長長黃珊珊昨天指近日有一個，在解除隔離後才被發現陽性，且像這樣的案例有數十多例，北市因此憂心，春節「7＋7」方案恐會付出很大的代價。衛福部長陳時中今天表示，沒有十多例這麼多。

昨天一名案16859從柬埔寨返台的30多歲女性，曾打過兩劑AZ疫苗，是突破性感染，Ct值12，病毒量很高，且在檢疫期滿後，自主健康管理期間的第二天因為出現症狀確診，讓北市憂心，若該個案在自主健康管理期間外出恐造成社區感染。

有專家認為是防疫旅館感染，陳時中表示，防疫旅館近來沒有相關案件，但還要看基因定序。目前已經該個案住的防疫旅館9月、11月還有2個確診個案，昨天已緊急對防疫旅館相關人員做採檢，採檢結果到現在還沒出來，並非外傳住在同一個房間。

他強調，7＋7是比以往春節方案還嚴格，無論選擇哪個方案，全部旅客均需準備「搭機前3日內COVID-19病毒核酸（PCR）檢驗報告」和「防疫旅宿訂房證明（全部旅客）」；如為選擇方案C者，須增加準備「完整疫苗接種證明」。整體就是隔離和檢驗，都比過去嚴格。

感染科權威黃立民認為，以時間以及Ct值等資料來看，在防疫旅館感染的機率最大。陳時中說，是否在防疫旅館還要再研判，要看基因定序，且近期防疫旅館沒有相關確診者，社區疫調和防疫旅館都會同時進行。