大陸陝西《華商報》21日報導，這輪疫情西安市出現隱匿性傳播，形成一定規模的社區傳播，現已出現外溢病例，波及咸陽、延安和廣州、北京。經專家研判，疫情已經進入病例報告高峰期。截至目前，陝西省疾控中心共對36例本土病例標本進行了全基因組測序，全部為Delta變異株，均與12月4日巴基斯坦入境航班PK854旅客中發現的境外輸入病例高度同源。

陝西省新冠肺炎疫情防控工作第38場新聞發布會21日16時舉行，邀請省衛生健康委、省交通運輸廳、省商務廳、省市場監管局相關負責人介紹近期全省疫情防控工作情況。

陝西省疾控中心主任劉峰通報， 12月20日0-24時，陝西新增報告本土確診病例43例（西安市42例、咸陽市1例）。自12月9日以來，全省累計報告本土確診病例96例（西安市91例、延安市3例、咸陽市2例）。

截止12月21日12時，全省累計排查管控密接7620人、次密接17452人。目前西安市劃定高風險區1個、中風險區13個。