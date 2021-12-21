台北市議會上月通過恢復發放敬老金，台北市長柯文哲對此堅決反對，還怒斥議員為選票自甘墮落，藍綠兩黨發起「甲級動員」對戰北市府，表定明日下午舉行不記名表決。國民黨為防止黨內成員跑票，規定按贊成前要全程錄影，未完成將罰款1萬並送黨部考紀會處理，創下台北市議會首例。

按台北市議會議事規則第60條規定，若出席議員3分之2同意，即維持原議案，假設北市議會61名議員全到，扣除不得投票的議長陳錦祥，至少要達40人按下贊成才成立；若同意票數未達出席議員3分之2者，即不維持原議決案，須就原案重新討論，但不得作覆議前相同決議。

為此，國民黨團昨舉行黨團會議，決議明天下午黨團將召開記者會，對柯文哲提覆議的行為發表權則聲明，下午表決前將由書記長、市議員王欣儀代表黨團發言譴責柯市府。

此外，黨內議員在表決前，還需要將名牌置於表決器前，於表決時起立，並同時自行以手機於開始表決至議會宣布表決結束期間全程無間斷錄影，按「贊成」原決議議案，表決錄影畫面於表決結束後立即回傳影片至黨團群組，違反甲動者將罰款1萬元並送黨部考紀會處分。