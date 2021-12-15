永續發展組召集人陳宜民。（國家政策研究基金會提供）

中研院基因體研究中心P3實驗室爆發感染，其中一名女研究助理疑未落實SOP，兩度被實驗小鼠咬傷，成為染疫關鍵。國家政策研究基金會今針對中研院的調查報告提出五大質疑，認為管理實驗室的關鍵人物詹中校（詹家琮），應出面把整起事件說清楚，而非由中研院長廖俊智一個人扛。

國家政策研究基金會永續發展組召集人陳宜民表示，整起事件的第一個疑點就是，為何研究助理會只戴一層手套就進入實驗室？難道是赤手空拳卸下防護衣、鞋套等裝備？

陳宜民指出，自己曾待過陽明大學的P3實驗室，當時就要求助理進入實驗室前一定要戴兩層手套，且要用膠帶密封，若要離開實驗室，必須先於操作台脫第一層手套，將手套丟入生物安全櫃中，第二步驟才是脫防護衣、鞋套等裝備，完成後才能再脫第二層手套。

第二大疑點則是，研究助理不過是幫小鼠換墊料，為何還會被咬？陳宜民表示，換墊料能被老鼠咬可說是天下奇聞，而研究助理未在生物安全櫃中操作換墊料過程，更是另一天下奇聞。

而研究助理僅著單層手套幫小鼠換墊料，又疑似未於生物安全櫃中操作，陳宜民再提出第三點質疑，認為該研究助理曾操作感染Delta、Apha以及其他病毒株的小鼠，難道都用同一個手套操作？未戴兩層手套恐造成交叉感染，「換墊料可以混在一起換嗎？這樣的實驗結果可信嗎？」

陳宜民說，本次的中研院事件是將一個實驗室內能犯的錯誤都犯了，第四個質疑點為，發生被咬意外時，首要本能應是先自救，而非救老鼠，先將手套脫掉，試著將血水擠出來，然後沖水、消毒，接著進入緩衝區脫防護衣，再來才是包紮、通報，但看起來一個單純的意外事故都沒有處理好。

陳宜民提出的第五項質疑則是，當天研究助理找不到實驗室負責人通報，「長官不在，那請問職務代理人是誰？」負責人若去休假，職務代理人必須被通知，接著才是向上逐級通報，而疾管署也應該要被通知。

陳宜民說，「廖俊智院長願意出來承擔很好，可是他不是做動物實驗的，並不了解其中狀況，要找實驗室的負責人出來講，而詹中校到底有沒有把事情講清楚，我是懷疑的。」