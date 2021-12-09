台北、新北、士林地檢署8日下午2時許在警察專科學校舉辦檢警聯席會議，包括警、調、軍、海巡、移民、消防、警政機關首長及代表出席，會中由士檢主任檢察官陳彥章分享近期街頭暴力案件頻傳，如何蒐證以及執法重點，藉以提升起訴率以及定罪率，遏制街頭暴力。

北檢檢察官蔡名堯針對「國民法官法新制下刑事偵查的挑戰與突破」、新北檢檢察官李秉錡針對「通貨犯罪應用的困境與因應」、士檢檢察官劉建志就「非附隨於搜索之扣押」等議題進行專題報告。針對18日的公民投票，士檢主任檢察官陳銘鋒提出「公民投票法常見刑事違法類型」報告，期能透過檢警調密切合作，防範並查緝可能影響公民投票之犯行，確保選務進行順利與維護公民投票之公正性。

陳彥章以「刑法第150條聚眾妨害秩序罪案件蒐證重點」為題演講，強調如何偵辦此類型案件的「偵蒐能力」，第一時間偵訊要擺在為何攜帶球棒，是擔心起衝突還是防身？透過訊問過程證明犯意，提高妨害秩序等罪的起訴率、定罪率。

士檢檢察長繆卓然指出，感謝上級長官及各機關首長與代表百忙中撥冗參加，以及警政署保二總隊盡心籌辦會議，透過溝通交流提升執法效能，共同保障民眾權益與維護法治。