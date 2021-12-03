台中第二選區立委補選起波瀾，民進黨參選人林靜儀競選主委、前交通部長林佳龍指控，國民黨參選人顏寬恒疑有「炒米粉」賄選行為，要求檢方調查，遭國民黨北市議員王鴻薇批評林也曾招待梨山人吃「海陸大餐」，林佳龍一氣之下擬請律師提告。對此，王鴻薇3日直言，林在選前有此指控簡直是意圖使人不當選，即使提告也只是顯現出林有多雙標。

王鴻薇今在北市議會接受媒體聯訪時表示，林佳龍身份是林靜儀的競選主委，大動作指控顏寬恒請選民吃炒米粉，要求檢調調查有無賄選，在選舉這樣的敏感時期，難道不是要意圖使人不當選嗎？是要指導檢調辦案嗎？

王鴻薇認為，所有參選者都該被雙重檢驗，林佳龍2018年在選台中市長時，就曾在梨山地區請人吃海陸大餐，林指稱司法最後的決定是說「沒有賄選」，讓她質疑，如果海陸大餐不是賄選，那為何林要檢調對炒米粉進行主動調查，還到里長那邊去抓人，是否太雙重標準。

「海陸大餐和炒米粉，是怎樣的雙標？」王鴻薇說，她要敬告林佳龍，畢竟林也曾參選台中市長，在補選之時請檢調辦案，這樣是否涉嫌違反選罷法意圖使人不當選，且法務部過去曾解釋炒米粉與賄選無關，林卻執意在選舉前做操作，如今的提告之舉只是讓大家比看看有多雙標。

媒體追問，已有網友留言打臉，說王鴻薇所指的海陸大餐賄選飯是募款餐會，要花錢才能吃因此跟賄選無關，還說台中市長盧秀燕已為此事和林佳龍道歉，是否中間有點誤會。

王鴻薇則說，林佳龍就來告吧，提告之後再到司法去做說明；她表示，林佳龍並不是參選人，最重要的是社會應該有一致標準，當林說海陸大餐不是賄選，痛批該說法有損名譽，那人家顏寬恒是候選人，選舉時還要檢調去查對方，到底有沒有搞清楚法務部的解釋。