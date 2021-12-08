幸福城市就應從傳統市場做起。市議員鄭功進8日質詢說，傳統公、民有市場品質提升都看不見具體成效，特別是具時代指標意義的第一市場，雖已轉型成為東協廣場，但多頭馬車經營管理下，竟連原本小金雞變成髒亂點，卻不見市府有任何作為。市長盧秀燕說，將請經發局、消防局全力處理。

鄭功進表示，第一市場的沒落與轉型，可說是時代的眼淚，特別是瑞成書局、幸發亭蜜豆冰、正老牌台中香菇肉焿及高家意麵等多項知名小吃，都是從第一市場發跡。前市長林佳龍任內，將第一廣場更名為東協廣場，目前已有數百家專做移工生意的商店、舞廳、PUB。

根據官方統計，全盛時期每個月在這裡至少有消費新台幣1.2億元的潛力，卻始終看不到面對疫情過後，老市場的新定位跟規劃，有關單位甚至可以容忍在東協廣場精華區的5樓成為垃圾雜物堆置場；特別是在高雄城中城大火事件發生後，地方民眾都十分擔心這些易燃物成為未爆彈。

鄭功進說，對比林佳龍市長任內，斥資千萬的第二市場百年慶，第三市場的百年翻新根本無人聞問，所有的軟硬體建置經費不僅全無下文，就連行銷活動也是靜悄悄，攤商私下都在抱怨，根本是「同款百年市場不同命」不被市長重視的感覺，非常明顯。

鄭功進強調，老市場的翻新已經慢半拍了，想不到連新市場的建設也是做半套。全台最大公有零售市場建國市場的水冷扇系統。也只做17台，剩下的12台還不知道要等到何時才有下文。民生經濟是國民幸福感基礎根本，只有真正落實管理與翻新，傳統市場才有可能具有新時代的競爭力。

經發局長張峯源指出，此處為私人財產，所有權人及管委會必須負起責任，市府將與管委會協調儘速處置。建國市場水冷扇目前已裝17台，包括去年設置6台、今年11台，明年預計可再設置12台左右，將在明年夏季前完成，完成後可涵蓋較為悶熱的區域。