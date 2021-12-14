文觀局新增「三義木雕」保存者為沈培澤。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣文觀局召開「苗栗縣2021年傳統工藝暨保存技術保存者文化資產審議委員會」，經審議委員會過半數委員出席，出席委員二分之一以上同意後，審議通過新登錄1項傳統工藝類「剪黏」保存者鄭盛宏，以及新增「三義木雕」保存者為沈培澤，期望將苗栗縣傳統工藝的質樸之美與精湛技藝傳承不墜。

文觀局新登錄的「傳統工藝類─剪黏」無形文化資產，保存者鄭盛宏剪黏師承洪坤福流派，為江清露徒弟。鄭盛宏學藝達52年，受承師傅江清露精湛的傳統剪黏技藝，以傳統瓷片為剪黏的材料，於1989年成立交趾陶廠，作品多應用於廟宇的裝飾表現上。

鄭盛宏曾經參與台北市艋舺青山宮，士林慈諴宮，新北市蘆州保和宮、新竹市竹蓮寺、台中市樂成宮（旱溪媽祖）等歷史建築修復工程，從主要裝飾形體的堆花、堆土等泥塑，到彩色瓷片的選材與切割，作品結合水彩釉與寶石釉，擅長人物架勢、熟於塑泥製作，且具傳習能力及意願，經審議會討論後，登錄「剪黏」為本縣傳統工藝，並同時認定鄭盛宏先生為保存者。

另一案為「三義木雕」，新增保存者沈培澤，師承沙崙曾進財先生學習美式平面雕刻，練就紮實的木雕技藝，累積木雕實作經驗40年，熟悉傳統雕刻技法、當代美學設計精湛的傳統木雕技藝，特別是在於線雕、浮雕，圓雕，以及創意巧雕的表現，注重雕刻工具的整備，選材與雕刻過程嚴謹，作品的巧思與巧藝，在三義巧雕成就卓越，屢得獎項，並曾於2015～2017年擔任台灣國際木雕競賽評審委員，經審議會討論後，於「三義木雕」新增認定沈培澤先生為保存者。

文觀局長林彥甫表示，透過與會的10位民間專家學者熱烈討論後，本縣傳統工藝類新增「剪黏」項目，並認定保存者為鄭盛宏及「三義木雕」新增保存者為沈培澤，期望讓苗栗縣傳統工藝的質樸之美與精湛技藝傳承不墜。