民進黨：支持高嘉瑜捍衛權益 籲外界勿以未查證資訊消費本案。本報資料照

民進黨立委高嘉瑜受暴事件越演越烈，民進黨發言人劉康彥今表示，針對近日發展，我們看到國民黨主席朱立倫用政治鬥爭的角度來消費本案，這樣只是更加凸顯國民黨見獵心喜的企圖，令人遺憾。

劉康彥說，民進黨對於高嘉瑜同志遭受暴力一事，第一時間即已表達嚴厲譴責性別暴力，並且支持高委員採取法律行動，捍衛權益。

他指出，這段時間網路上有一些使用匿名和不適當言論來批評受害者的行為，民進黨再次表達強烈譴責之意。民進黨認為，不論是具名者或者匿名者，雖然享有言論自由，但在網路上的發言亦同樣必須負起相關法律責任，更沒有權力用不實或者侮辱性字眼傷害他人。

劉康彥表示，也要呼籲國民黨，若是真的關心本案、就應該尊重司法與當事人權益，動輒以政治動機發言借題發揮，消費本案，只是凸顯國民黨見獵心喜、居心叵測，更何況國民黨中央委員還曾具名羞辱當事人，更可見國民黨才是真的在二次傷害相關當事人，這樣的行為才是讓人唾棄。