柯建銘指6日司法委員會邀起司法等單位在立院的專案報告違憲，民進黨參選人林靜儀表示，在檢調在正在對地方選務偵辦過程，這樣的動作是不合適的。（黃國峰攝）

柯建銘批國民黨為顏家公然施壓 顏寬恒：說個笑話「柯建銘提關說」

台中市第二選區立委補攻防戰，針對民進黨總召柯建銘指6日司法委員會在立院的專案報告違憲，上午民進黨參選人林靜儀表示，選在檢調正在對地方選務偵辦過程中進行，實在不合適，國民黨參選人顏寬恒則指出，柯建銘本身就違憲亂政，連一般人聽了就想笑。

立法院司法委員會6日邀請法務部部長、調查局局長、台中地方檢察署檢察長、中央選舉委員會主任委員等等，就「司法不可雙標，行政必須中立—選舉、公投政治偵辦爭議」進行專題報告，並備質詢，民進黨立法院黨團總召柯建銘於臉書指出，一看就是為台中第二選區最近檢調查賄，公然為調查中個案在立法院施壓。

對此林靜儀表示，立法委員基於職權去做行政單位的調查是合理合法，但是如同民進黨立法院黨團總召柯建銘所言，此做法已有違憲的疑慮，但是在檢調在正在對地方選務偵辦過程這樣的動作是不合適的。

顏寬恒則指出，說個「笑話」，2013年全民電通案時，柯建銘是被告之一，他違反立法委員職權行使法，據特偵組指出，柯建銘要求當時最高檢察長陳守煌，在一審判決後，不要上訴，所以這部份已被特偵組認證，柯介入關說司法，而且還是當時正在執行的司法案件，柯建銘也被法律學者批，違憲亂政。

顏寬恒接著指出，「柯建銘是全國最大黨、執政黨的總召，而我只是一介平民，沒有任何職務，柯建銘指控我涉嫌關說施壓，不要說我，一般人聽了都想笑」。