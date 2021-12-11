林表示，顏家赤裸裸的把個人存亡、利益綁在這場選舉。（吳建輝攝）

民進黨中央徵召前立委林靜儀投入台中第二選區立委補選，而事實上林靜儀是南投鹿谷人，在地鄉親對於鹿谷女兒參選中二選區都相當支持，11日行政院中部辦公室執行長蔡培慧在南投成立林靜儀南投後援會，吸引許多支持者到場加油打氣，林靜儀也現身感謝南投鄉親的支持，表示她會勇敢面對中二選區的惡勢力，絕對不會畏懼。

中二選區立委補選將在明年1月9日投票，國民黨籍參選人顏寬恆11日在沙鹿成立後援會，同日民進黨參選人林靜儀則是跑到南投參加行政院中部辦公室執行長蔡培慧幫他成立的南投後援會，被記者提問顏清標致詞時提沙鹿五代人生在這死在這不會走，林表示，顏家赤裸裸的把個人存亡、利益綁在這場選舉。

林靜儀表示，顏家把地方選舉跟家族利益綁在一起，才會講出那種話，民主制度下的選舉是要選出能夠為民福祉，替人民做事的政治人物，但顏清標卻把自家的未來綁在這場選舉，這段話就宛如中二選區的政治生態，也等同顏家的家族量能。

林靜儀說，很明顯這就是顏家過去20多年來對第二選區的看法，民眾選出的民代是要為人民服務，跟個人存亡、或是政黨存亡無關，一場好的選舉就是在互相競爭下，能為地方帶來更好的發展與希望，因此聽到顏清標講出這種說法，個人是感到相當訝異的。