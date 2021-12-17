台中市警察局霧峰分局，除暴安良之餘，發現大里區有一戶張姓一家四口，父親中風、母親車禍，大女兒辭職在家照顧，僅剩二女兒打工維生，生活陷入困頓，分局長李建興得知，立即號召善心企業家慷慨解曩、並自掏腰包，籌得20萬元慰問金解燃眉之急，讓張家人相當感謝。

警方表示，張家在大里區德芳路一段租屋，64歲張姓父親於11月中風住院，61歲陳姓媽媽10月因車禍骨折開刀，在家休養無法工作，目前由長女辭職在家中，專責照顧父母親，全家現在僅靠次女在早餐店工作的收入，不僅要支付房租，更要負擔父母的醫藥費及全家的食衣住行，生活非常困頓。

分局長李建興得知後，登高一呼，邀集西榮里長蔡尚瑜、內新警友站站長林仰秋，共同發起捐款活動，募集了20萬元，13日親率內新派出所長張世杰，前往探望並致贈急難救助金。

受贈的張姓夫妻看到轄區分局長親自來到家裡慰問，並致贈救助金，驚喜地直呼：「感謝李分局長及善心人士將愛心送上門，讓我們可以暫渡難關可以平安過日」。

李建興表示，台中市近期發生街頭暴力事件，分局執行「除暴專案」，實施全面性臨檢掃蕩作為，全力壓制不法分子氣焰，整肅街頭暴力亂源，淨化轄內治安狀況之餘，也關懷弱勢居民，社會角落仍有許多弱勢民眾、獨居老人或遇有急難需要濟助者，希望藉此善行義舉能發揮拋磚引玉的效果，讓愛心照亮每一角落、讓社會更加祥和美好。