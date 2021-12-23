新北市淡水警分局今(23)日下午召開「分局層級治安會報」，邀請轄內民意代表、里長、學校、超商、公家機關等，以及「民防、義警、志工、巡守隊、警友」五力參與，會議氣氛熱絡融洽，除宣導最新詐騙手法及防範觀念外，也針對超商「加強安全維護」及「協助員工自我防衛訓練」宣揚警方近期作為，期望透過民力與警力密切地結合，共同維護淡水及三芝地區的治安。

與會來賓針對地方治安、交通等問題踴躍發言、交換意見，淡水警分局特別提到，疫情期間詐騙犯罪數量激增，其中以「假投資」、「猜猜我是誰」、「假求職」及「假交友」是民眾最容易受騙的類型，感謝轄區金融機構與超商在攔阻詐騙案時扮演重要角色，發揮了關鍵的作用，更分享近期分局「警銀」、「警超」合作成功阻詐的案例，提升了與會人員對「全民共同防詐」的意識。

另外，有鑒於近期發生多起超商暴力事件，會中也指導店員面對消費者時如何善用觀察及言語溝通技巧(柔話術)，在第一時間察覺潛在危險，趁機爭取報案或脫逃的時間，現場並示範教學「110視訊報案App」提供更多元的報案管道，讓警方能第一時間迅速前往處置，提升安全維護量能。

分局長黃南山表示，台灣超商密度世界第一，不僅提供各項便利服務，也是深夜購物及暫歇的好去處。分局製作強化夜間營業場所安全維護工作指引，提供店員遭遇危害時，可有效爭取時間、迅速反應、報案並蒐證，以保障自身安全。